Özgü Namal trafik kazası geçirdi

Oyuncu Özgü Namal, İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Kazada Namal'ın yanı sıra iki çocuğu ve Namal'un şoförü hafif yaralandı.

Namal, bugün (12 Kasım Çarşamba) sabah saatlerinde okulların da tatil olması nedeniyle 2 çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı.

Ünlü oyuncunun şoförünün kullandığı araca Beykoz yolunda başka bir araç çarptı.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktadığına göre Özgü Namal, çocukları ve şoförü emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Namal, çocukları ve şoförü ile birlikte olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.

Bugün ve yarın sete ara verecek olan oyuncunun arabası kullanılmaz hale geldi.