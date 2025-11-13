Özgü Namal yaşadığı trafik kazasını anlattı

Ünlü oyuncu Özgü Namal, dün öğle saatlerinde İstanbul Beykoz'da kendisinin, iki çocuğunun ve şoförünün hafif yaralandığı trafik kazasına ilişkin konuştu. "Eğer emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı, hızlı gidiyor olsaydık çok daha büyük bir kaza olurdu" diyen Namal ayrıca kazadan sonra 15 dakika boyunca nefes alamadığını belirtti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kendisinin ve çocuklarının çok korktuklarını söyleyen Namal, kazanın yaşandığı anlara ilişkin "Gerçekten korktum. Ben çok bir şey hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım, kaburgadaki sıkışmadan dolayı. Yere yatmak zorunda kaldım" sözlerini kullandı.

"İTFAİYE ARABASIYMIŞ"

Çarptıkları aracın bir itfaiye aracı olduğunu sonradan anladığını söyleyen Namal kaza anını "Gerçekten korktum. Ve ucuz atlattık. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabaydı. İtfaiye arabasıymış sonradan algıladım. Araç hani böyle virajda, kör nokta dediğimiz noktada. Bizim tek şansımız, kemerlerimizin bağlı olması ve yavaş gitmemiz. Yani biz gerçekten viraja yavaş girdik. Fakat arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar" şeklinde anlattı.

"10-15 DAKİKA NEFESSİZ KALDIM"

Kaza anında çocuklarının da çok korktuğunu dile getiren Namal, şunları söyledi:

"Su, gerçekten çok korktu. Onun birazcık dudağı patladı. Nefes de yeni uykudan uyanmıştı, o da öne doğru çarptı. Ama Allah korudu. İtfaiye hemen ambulans çağırdı ve zaten set çok yakındı. Setin ambulansı ilk geldi. Ben çok bir şey hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım, kaburgadaki sıkışmadan dolayı. Yere yatmak zorunda kaldım. Eğer emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı, hızlı gidiyor olsaydık çok daha büyük bir kaza olurdu."