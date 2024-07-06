Özgün motifler İzmirlilerle buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 13 Haziran’da açılan Laure Daviron resim sergisi, 13 Temmuz’a kadar Üst Kat Doğu ve Batı Galeriler’de sanatseverlerle buluşuyor. AASSM Alt Kat Galeri’de ise 25 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde “Köklerden Yükselen Hikâyeler Projesi” karma sergisi var.

Sergi, İzmir Kültür Fonu’ndan faydalanmaya hak kazanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek alan projenin ilk uygulamasına dair eserler içeriyor. Narlıdere’de 8 hafta boyunca bölge kadınlarının katılımıyla yapılan atölyelerde ağaç baskı ve yazmacılık tekniğiyle ortaya çıkartılan özgün motifler, bu sergiyle İzmirlilere ulaşıyor.