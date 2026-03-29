Özgür basın susturulamaz

HABER MERKEZİ

İktidarın gazetecilere yönelik saldırılarına karşı yurttaşların tepkileri sürüyor.

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutukluluğunun 6’ncı günü geride kalırken tutuklu gazeteciler Merdan Yanardağ, Pınar Gayıp ve Alican Uludağ’ın da aralarında bulunduğu onlarca gazetecinin tutuklanmasına karşı eylemler dün de devam etti.

Muhabirimiz İsmail Arı’nın doğup büyüdüğü İstanbul Sancaktepe’de, BirGün Okur İnisiyatifi ve Sancaktepe Dayanışması’nın çağrısıyla düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı. Eyleme katılan yurttaşlar Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde "İsmail Arı’ya Özgürlük" talebiyle bir araya geldi.

GERÇEKLERİN YAZILMASI ENGELLENEMEZ

Arı ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen eylemde yapılan açıklamada, Arı’nın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, “İsmail Arı, iktidar eliyle tek tipleştirilmeye çalışılan medya dünyasında halkın haber alma hürriyetini savunan ve yaptığı haberlerle halktan, emekten yana tavrını açıkça ortaya koyan genç bir gazetecidir. Her türlü baskıya, tehdide rağmen boyun eğmeden gerçeği aktarmaktan vazgeçmemiş cesur bir gazetecidir. İsmail bu cesaretini gerçeğin gücünden almaktadır” denildi.

Arı’nın yaptığı haberler nedeniyle kendinin ve ailesinin tehdit edildiğini anımsatılan açıklamada, Arı’nın Dezenformasyon Yasası kapsamında tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, “Çıkarıldığı dönemde kamuoyunda tepkiyle karşılanan ve iktidar tarafından ‘Asla gazetecilik faaliyetini etkilemeyecek’ diyerek savunulan bu yasa, gelinen noktada gazeteciler üzerinde bir sopa gibi kullanılmaktadır. Bu yasa, iktidarın iddia ettiği gibi halkı korumak için değil, gerçeği yazanları susturmak için vardır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Arı’nın tutuklanmasının yalnızca bir gazetecinin değil, tüm basının ve halkın haber alma hürriyetinin hedef alınması olduğu vurgulandı. Açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “İsmail Arı’nın neden tutuklandığını çok iyi biliyoruz: Yolsuzluğu yazmasın, depremde yaşanan ihmalleri anlatmasın, tıpkı Çekmeköy Park direnişinde olduğu gibi halkın nefes alma alanlarının ranta açılmasına tepki gösterenlerin sesleri duyurulmasın, yamu kaynaklarıyla büyütülen tarikat ve vakıf düzenini teşhir etmesin diye… Ama şunu herkes bilsin: Hiçbir baskı, hiçbir gözdağı, bağımsız gazeteciliği susturamayacaktır. Gazeteciliğe yönelik her türlü baskının, her türlü hukuksuzluğun karşısındayız. Bağımsız ve özgür gazeteciliği savunuyoruz.”

HİÇBİR ARKADAŞIMIZI İÇERİDE BIRAKMAYACAĞIZ

Eylemde konuşan BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, demokrasi ve özgürlüğün ülkede sokak isimlerinden ibaret kaldığını söyledi. Aydın, "Pazar günü yaptığımız konuşmada ‘İsmail’i gözaltına alanlar, tutuklayanlar pişman olacak’ demiştik. Bir hafta da gösterdi ki onu tutuklayanlar aslında pişman olmaya başladı. Sadece İstanbul’da, Ankara’da değil, Türkiye’nin her yerinde hem BirGün’e hem İsmail’e hem Türkiye’de özgür, doğru gazetecilik yapan herkese sahip çıkan binlerle buluştuk, devam da edecek" dedi.

Aydın özetle şunları aktardı: "Hem İsmail’i hem de tutuklu hiçbir arkadaşımızı içeride bırakmayacağız. Doğru olanı yazmaya devam edeceğiz. Biz bu ülkede işini iyi yapmaya çalışan gazetecileriz, sadece o kadar. Yolsuzluğu yazdık, suçu yazdık, ihaleye fesat karıştırmasını yazdık; eninde sonunda diyeceğiz ki ‘Bu iktidardan kurtulduk, bu rejim bitti.’ Onu da yazacağız, o da bize kısmet olacak, o da İsmail’e kısmet olacak; bu da size BirGün’ün sözü olsun."

***

‘GAZETECİLERE SAHİP ÇIKIN’

Eylemde öte yandan tutuklu gazeteci Arı’nın gönderdiği mesaj da okundu. Arı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sarıgazi’de doğup büyümek hayatta en büyük şanslarımdan biri. Demokrasi Caddesi’nden Uysal Caddesi’ne, Varol, Öztok ve Ulaş sokaka kadar Sarıgazi’nin birçok noktasında yaşadım, büyüdüm. Sarıgazi’nin devrimci ve demokrat halkıyla beslendim. Sarıgazi’de büyümesem belki de bu İsmail Arı olamayacaktım. Güzel Sarıgazi, Sancaktepe halkına selam. İyi gazeteciliğe ve gazetecilere sahip çıkın. Beni susturmak için tutukladılar.”

***

BASIN EMEKÇİLERİ KADIKÖY’DE BİR ARAYA GELECEK

İktidarın gazetecilere yönelik baskıları her geçen gün artarken basın emekçileri bugün İstanbul Kadıköy’de bir araya gelecek. Basın özgürlüğüne yönelik baskıları ve meslektaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüş çağrısı yapan gazeteciler, bugün saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşacak. Gazeteciler yayımladıkları “Gazetecilere özgürlük” başlıklı çağrıda, “Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz” dedi. Yurttaşlara seslenen gazeteciler, “Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.Sosyal medyada gazeteciler tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:

•Onur Öncü: “Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı, Pınar Gayip ve tutuklu tüm gazeteciler için alanlarda olacağız. Gazetecilere yönelik bu ablukayı kırmaktan başka çaremiz yok. Bu yürüyüşe tüm yurttaşlar da gelmelidir. Haber alma hakkınıza ve gazetecilere sahip çıkın.”

•Bahadır Özgür: “Tutuklu gazeteci arkadaşlarımız için yürüyoruz. Arkadaşlarımız gerçeği söylemekten milim geri adım atmadı. Sıra gerçekleri duymak isteyenlerde. Herkesi bekliyoruz…”

•Ersin Eroğlu: “Gazeteciler Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve İsmail Arı için yürüyoruz… Gazetecilere özgürlük!”

•Filiz Gazi: “Haber yazanlar, haberdar olmak isteyenler bir araya gelelim: 29 Mart Pazar günü Kadıköy’de, demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak, ‘Gazetecilere özgürlük’ demek için yürüyoruz.”

•Timur Soykan: “İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ ve tutuklu tüm gazeteciler için pazar günü saat 14.00’te Kadıköy’de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşuyoruz. ‘Sevgili halkımız size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık. Siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.”

•Hakkı Özdal: “İsmail Arı, Alican Uludağ, Pınar Gayıp, Merdan Yanardağ… Tutuklu tüm gazeteciler için... "Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz.”

•Şule Aydın: “Sevgili halkımız size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık. Siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.”

***

‘GAZETECİLER YALNIZ DEĞİL’

Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler yurdun dört bir yanında yapılan eylemlerle devam ediyor. Giresun’da BirGün Giresun Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar Atatürk Meydanı’nda bir araya geldi.

Muhalif basına yönelik baskıların arttığına dikkat çekilen açıklamada, özgür basının susturulamayacağı ifade edildi. Açıklamada, TELE1, Evrensel ve BirGün gibi medya kuruluşları ile gazeteciler Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın da hedef alındığı aktarıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de Birgün Okur İnisiyatifi çağrısıyla düzenlenen dayanışma eyleminde yurttaşlar, basın özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterdi. Eylemde bir araya gelen yurttaşlar, Arı’nın tutuklanmasının yalnızca bir gazeteciyi değil, tüm basını hedef aldığına dikkat çekti.