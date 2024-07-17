Özgür Çelik, 1 Mayıs davası öncesi konuştu: Demokratik Türkiye'nin mücadelesini birlikte vereceğiz

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul İl Yönetimi ve ilçe başkanları, 1 Mayıs tutuklularının davasını takip etti. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi yaptığı açıklamada “Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki heyet, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin, 1 Mayıs mitingi sonrasında tutuklanan yurttaşların İstanbul Adliyesi’nde görülen davası öncesi yaptığı ortak açıklamaya destek verdi.

“AYM KARARINA RAĞMEN TAKSİM MEYDANI’NI KAPATMAK SUÇTUR”

Çelik, burada yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs’a kapatılmasının suç olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“1 Mayıs günü gözaltına alınan bir kısmı tutuklanan arkadaşlarımız için buradayız. Bütün dünyada şehirlerin en görkemli meydanlarında işçiler bir Mayısları kutlarlar. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararına rağmen işçilerin 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü'nde 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaları engellenmiştir. Eğer ortada bir suç varsa o suç işçilerin, emekçilerin önüne barikatları kurarak işçilerin Taksim'e çıkmasını, emekçilerin Taksim'e çıkmasını engellemektir. Eğer ortada bir suç varsa 1 Mayıs günü İstanbul'da ulaşımını neredeyse tamamen durdurarak insanların ulaşım, erişim hakkını engellemektir. Ortada bir suç varsa o da Anayasa Mahkemesi kararına rağmen anayasayı bir kez daha ayaklar altına alarak Taksim Meydanı'nı işçilere kapatmaktır.”

“BU HUKUKSUZLUĞU KABUL ETMİYORUZ”

“Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadelemizi hep birlikte devam ettireceğiz. Taksim'in, 1 Mayıs mücadelesini de devam ettireceğiz. Çünkü Taksim işçiler için, emekçiler için bir hafıza merkezidir. 1977’den bu yana Taksim bir hafıza merkezidir. 1 Mayıs alanı Taksim'dir. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için mücadelemizi de sürdüreceğiz.”



Mücadelelerinin Taksim Meydanı ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Çelik şunları söyledi:

“Özgür üniversitelerin mücadelesini de birlikte vereceğiz. Demokratik bir Türkiye mücadelesini de birlikte vereceğiz. Anayasal düzenin hayata geçtiği bir Türkiye mücadelesini de birlikte vereceğiz. Toplumsal barışın sağlandığı bu ülkede yaşayan her bireyin eşit, özgür bir biçimde yaşadığı bir Türkiye'nin mücadelesini de hep birlikte vereceğiz. Yoksulluğun, açlığın, sefaletin son bulduğu bir Türkiye'nin mücadelesini de birlikte vereceğiz. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu düzeni değiştirene kadar hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”