Özgür Çelik: 19 Mart darbe girişiminin iki boyutu var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte, 105’inci 23 Nisan kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

Törenin resmi bölümü, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür tarafından anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve İBB Başkanvekili Aslan, törenin ardından kameraların karşısına geçti.

Özgür Çelik, “Bugün tam 1 ay oldu Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğunun üzerinden geçen süre. Tam da 23 Nisan’a denk geldi. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel ve anlamlı günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etti. Milletin egemenliği demek, sadece sandığın vatandaşın önünde konulması ve aslında sandıktan çıkanın istediği gibi davranması anlamına gelmiyor. Millet egemenliği demek, aynı zamanda yargı bağımsızlığı demek. Millet egemenliği demek, temel hakların ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması demek. Millet egemenliği demek, basın özgürlüğü demek. Millet egemenliği demek, seçilmişlerin özgür bir biçimde görev yapabilmesi demek. Bugün, ne yazık ki, Türkiye'nin demokrasinin zedelendiğini, ulus egemenliğinin, millet egemenliğinin zedelendiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün yargı, siyasallaştırılmış durumda. Ne yazık ki, Ankara'daki azınlık iktidarı, siyasallaştırdığı yargıyla, kaybettiği seçimlere kayyımlar atayarak, bir biçimiyle sandıkta kaybettiğini, siyasallaştırdığı yargı yoluyla geri alma çabası içerisine giriyor.”

“Bugün aslında Can Atalay kararında da olduğu gibi, Anayasa ayaklar altına alınıyor. Bugün insanlar temel haklarından ve özgürlüklerinden yoksun durumda. Öğrenciler, Anayasa’daki haklarını kullanıp, protesto ve gösteri yaptığında cezaevine atılabiliyorlar, susturulmaya çalışılabiliyorlar ve belediye başkanları tutuklu. 15,5 milyon oyla seçilmiş, ön seçimle belirlenmiş cumhurbaşkanı adayı tutuklu. Ekrem İmamoğlu tutuklu. 19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleşti. Bu darbe girişiminin iki boyutu var. Bir; İstanbul'un iradesiyle seçilmiş belediye başkanı, 16 milyonun oylarıyla seçilmiş belediye başkanı şu anda cezaevinde. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Bu yönüyle seçimlerin tarafsız ve bağımsız yapılmasıyla ilgili de aslında Türkiye'nin birtakım sorunları ve sıkıntıları var. Bu yönüyle ulus egemenliğinin, millet egemenliğinin zedelendiği günlerden geçiyoruz."