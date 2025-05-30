Özgür Çelik: 70 gündür haksızlığa uğrayan gençlerimiz derhal özgürlüklerine kavuşmalı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi(ne (İBB) yönelik operasyonun ardından başlayan protestolarda tutuklanan gençler hakkında açıklama yaptı.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mart darbe girişimine karşı Anayasal haklarını kullandıkları için 70 gündür tutuklu olan gençlerin duruşmasını takip etmek üzere Silivri’deyiz. Çoğunun yaşları 18-19..." dedi.

"Gençler, 70 gündür Silivri Zindanındalar, ancak avukatları kanunsuz biçimde delil sayılan ve suç isnat edilen görüntüleri 7 gün önce görebildi" diyen Çelik, şöyle devam etti: "Fotoğraflardaki gençler başka, hapsedilen gençler başka! Videolarda atılan sloganlara eşlik etmediği açıkça görülen gençler tutuklu. Suçlu değiller, ancak olsalar dahi "bir gün bile yatarı olmayan bir konudan” 70 gündür tutuklular! Bunu, gençleri tutsak edenler de biliyor."

"Gencecik insanlar yoktan yere eğitimlerinden mahrum edildi, sağlıkları kötü etkilendi, aileleri perişan oldu" ifadesini kullanan Çelik, şunları söyledi: "Biz bu zalimliğin karşısında sonuna kadar dimdik durmaya devam edeceğiz. Her bir gencimizin özgürlüğü için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gençliğimizin bu zalim çarkın dişlileri arasında öğütülmesine izin vermeyeceğiz. Bugün de 70 gündür haksızlığa uğrayan gençlerimizin derhal özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz."