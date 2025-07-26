Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting yeri belli oldu

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin son adresi Şile olacak. Miting, 30 Temmuz Çarşamba günü Şile Atatürk Meydanı'nda saat 20:30'da düzenlenecek.

Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Şiledeyiz.



Hak kazanacak, halk kazanacak.



📍Şile Atatürk Meydanı… pic.twitter.com/1eolTsDIDf — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 26, 2025

Mitingi duyuran İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu sözleri kullandı:

"Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Şiledeyiz. Hak kazanacak, halk kazanacak."

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 10 Temmuz'da gözaltına alınmış 14 Temmuz günü tutuklanmıştı.