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Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting yeri belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 30 Temmuz Çarşamba günü CHP'nin Şile Atatürk Meydanı'nda miting yapacağını duyurdu.

Güncel
  • 26.07.2025 21:15
  • Giriş: 26.07.2025 21:15
  • Güncelleme: 26.07.2025 21:25
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting yeri belli oldu

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin son adresi Şile olacak. Miting, 30 Temmuz Çarşamba günü Şile Atatürk Meydanı'nda saat 20:30'da düzenlenecek.

Mitingi duyuran İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu sözleri kullandı:

"Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Şiledeyiz. Hak kazanacak, halk kazanacak."

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 10 Temmuz'da gözaltına alınmış 14 Temmuz günü tutuklanmıştı.

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