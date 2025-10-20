Özgür Çelik: Alınmış hukuksuz mahkeme kararları artık konusuz hale geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde oy kullandıktan sonra konuştu. Çelik, “CHP’de örgüt, delege iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Belediyelerle başlayan operasyonlar belli bir aşamadan sonra CHP’nin kurumsal kimliğine doğru yöneldi. Delegelerimiz buna izin vermedi. Geçtiğimiz ay olağanüstü kongreyi topladılar. Bir kez daha seçildik. Bugün gerçekleştirdiğimiz olağan kongreyle o alınmış olan hukuksuz mahkeme kararları artık konusuz bir hale geldi” dedi.

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde toplandı. Mevcut İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak seçime girdi. 22.45’te başlayan oy kullanma işlemi, 00.00’da sona erdi. CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu da listede kurultay delegesi olarak yer aldı. Dilek Kaya İmamoğlu, seçimde oy kullanan ilk kişi oldu.

Daha sonra oy kullanan Özgür Çelik'e İBB Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Çelik, sandık başında ANKA Haber Ajansı’na konuştu. İki yıllık zaman diliminde İstanbul’da üçüncü kongreyi topladıklarına dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:

“İki yıllık görev süremizde çok zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldık. Göreve geldiğimiz anda hemen yerel seçim vardı ve yerel seçim hazırlıkları, sandık güvenliği, onun arkasından 2024 seçimlerinde partimiz, Türkiye’nin birinci partisi oldu. İstanbul’da tarihi bir başarı elde ettik. Belediye sayımızı iki katına çıkarttık. İstanbul’u yeniden kazandık. Meclis çoğunluğunu sağladık ve arkasından bir adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin içerisindeyiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. CHP’de örgüt, delege iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Belediyelerle başlayan operasyonlar belli bir aşamadan sonra CHP’nin kurumsal kimliğine doğru yöneldi. Partimizin kongrelerine, kurultaylarına davalar açıldı. CHP’nin itibarı zedelenerek, itibarına gölge düşürülerek, toplumdaki imajını zedeleyerek CHP’nin iktidarının yürüyüşünü durdurmayı hedeflediler.

“CHP, PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ YAŞATAN YEGANE PARTİDİR”

İşte delegelerimiz buna izin vermedi. Geçtiğimiz ay olağanüstü kongreyi topladılar. Bir kez daha seçildik. Bugün gerçekleştirdiğimiz olağan kongreyle o alınmış olan hukuksuz mahkeme kararları artık konusuz bir hâle geldi. Dolayısıyla bir yandan tabii ki o hukuksal süreci avukatlarımızla birlikte takip ediyor olacağız. CHP’nin kongrelerini gözlemlerken yurttaşlarımızın meseleye şu boyutuyla bakması gerekir. Türkiye’de sandığı mahalleye kuran, mahallede delegeyi seçen, isteyen herkesin üye olduğu, delegeyi seçen, o delegelerle ilçe başkanı, il delegesi seçen, o il delegeleriyle kurultayda parti meclisini, parti yönetimi ve genel başkanı seçen Türkiye’deki yegane siyasi partidir CHP. CHP, parti içi demokrasiyi Türkiye’de yaşatan yegane partidir. Çoğu siyasi partide, hepsini söylemiyorum, kimin il başkanı olacağına, kimin ilçe başkanı olacağına, kimin yönetici olacağına yukarıdan tek bir kişi, bir grup karar verir ama CHP, mahallede üyenin kullandığı oyla, silsile yoluyla genel başkan seçer.

“KAYYUMLARI PÜSKÜRTEN BİR KONGRE GERÇEKLEŞTİRDİK”

Dolayısıyla parti içi demokrasinin yaşatılmasının şöyle bir önemi vardır. Eğer bir parti kendi içerisinde demokrasiyi yaşatabiliyorsa iktidara geldiğinde Türkiye’de de demokrasiyi geliştirecek ve zenginleştirecek anlamı taşımaktadır. Yani Türkiye’ye demokrasiyi getirmenin teminatı parti içi demokrasiyi yaşatmaktır. Bugün burada parti içi demokrasiyi yaşatan, kayyumları püskürten bir kongre gerçekleştirdik. Bütün yeni seçilen yönetici arkadaşlara, kurultay delegelerine, ilçe başkanlarına başarılar diliyorum. Önceki dönem görev yapan il başkan yardımcılarımıza, disiplin kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum hepsini. Kongremizin İstanbul’a, Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”