Özgür Çelik: Avukatlarımız gözaltına alınanların süreçlerini takip ediyor

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından da sokaklara dökülen ve CHP’nin ön seçim sandıklarına destek veren yurttaşlara polis sert müdahalelerde bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınıp, darp edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hukuk komisyonundaki avukatların gözaltına alınan yurttaşların süreçlerini Vatan Emniyet'te takip ettiğini bildirdi.

Çelik, gazdan olumsuz etkilenen ve darp sonucu yaralananlara da oluşturulan revirlerde acil müdahalelerin yapıldığını aktardı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu protestoları sırasında gözaltına alınanlara hukuki destek sağlandığını ifade etti.

Çelik, "Hukuk komisyonumuzdaki avukatlarımız bugün gözaltına alınanların süreçlerini Vatan Emniyet’te takip ediyor. Gazdan olumsuz etkilenenler ve darp sonucu yaralananlara da oluşturduğumuz revirde acil müdahaleler yapıldı. Eylemlerde uğradıkları hak ihlalleri sebebiyle hukuki desteğe ihtiyacı olanlar için destek hattı numaralarımızı bir kez daha hatırlatıyorum." dedi.