Özgür Çelik "Aziz İhsan Aktaş" davasını değerlendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün ilk duruşması tamamlanan Aziz İhsan Aktaş davası hakkında "Suç örgütü lideri dedikleri şahıs dışarıda rahatça gezerken, bu davanın neresinde oldukları bile ortaya koyulmamış, haklarında dedikodudan hallice itirafçı beyanları dışında tek bir iddia olmayan başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın tutuklu yargılanıyor olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde "Kayyum Davası"nı izledikten sonra Silivri'ye geçen ve "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın karar duruşmasını takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, sözlerine "Yaklaşık bir aydır devam eden ve kamuoyunun Aziz İhsan Aktaş davası olarak bildiği davanın ilk duruşması bitti" diyerek başladı.

"SOMUT BİR DELİL OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Duruşmanın bütün celselerini takip ettiklerini ifad eden Çelik, "İddiaların hiçbiriyle ilgili somut bir delil olmadığını gördük. Belediyelerin kasasından tek bir delikli kuruşun bile çıkmadığını gördük. Başkanlarımızın hesabını veremediği hiçbir finansal işlemleri olmadığını gördük. Başkanlarımızın "partini sat kurtul" tekliflerini ellerinin tersleriyle ittiğini, bunun için bedel ödediklerini gördük. Bir yıldır sevdiklerinin yolunu gözleyen ailelerimizin çektiği kahrı ve buna rağmen dik duruşlarını koruyan haklılara mahsus mağrurluğu gördük" dedi.

CHP'li başkanların bugünkü duruşmada tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte de çok iyi bildiğimiz kumpas davalarıyla aynı yöntemlerin kullanıldığı bu dava da çürük, içi boş ve utançla anılacak. Bugün her bir başkanımız tahliye edilmeliydi.Suç örgütü lideri dedikleri şahıs dışarıda rahatça gezerken, bu davanın neresinde oldukları bile ortaya koyulmamış, haklarında dedikodudan hallice itirafçı beyanları dışında tek bir iddia olmayan başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın tutuklu yargılanıyor olmasını kabul etmiyoruz. Belediye Başkanlarımızı sadece seçilmiş oldukları ve iftiraya ortak olmadıkları için tuttuklarını biliyoruz. Türkiye’de demokrasi yaşasın, yargı eliyle siyaset dizayn edilmesin diye onurlarıyla barikat kuran ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan her bir başkanımızla gurur duyuyoruz. En kısa sürede hepsini o zindanlardan alacağız. CHP halktır, teslim alınamaz!"