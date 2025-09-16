Özgür Çelik: Belediye meclis üyeleri ölümle tehdit edildi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındakiler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki isimlerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

ÖZGÜR ÇELİK: TEK BİR SOMUT DELİL YOK

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi'ne çökme operasyonudur. 31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri belediyeyi yargı eliyle geri almaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek tek bir suç unsuru yok. Hiçbir ihale usulsüzlüğü söz konusu değil. Belediye Başkanımız Sayıştay tarafından denetlenmiş yetmemiş kendini içerden denetlendirmiş. Neden bir çökme operasyonu diyorum; Meclis üyeleri haftalardır tehdit ediliyor, uzun süredir operasyonun altyapısı oluşturuluyor. Bayrampaşa halkı bir karar verdi. Yargıyla operasyon yapılıyor ama belediyeye hileli yöntemlerle çökmeye çalışıyorlar. Birazdan sevk işlemi gerçekleşecek. Hakimlere sesleniyorum, kıymetli hakimler bu bir yargı operasyonudur. Hiçbir yargı mensubu bu sürece ortak olmamalı" dedi.

Çelik, "Belediye meclis üyeleri Whatsapp mesajları üzerinden Kurtlar Vadisi editleri üzerinden ölümle tehdit edilmiştir. Bunlar ifadelerle tutanak altına alındı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı.