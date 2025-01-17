Özgür Çelik: Belediye meclis üyelerimizden başkan vekili seçilecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluğuna ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı.

CHP'li Özgür Çelik, 12.00'de CHP MYK'nin İstanbul'da toplanacağını açıkladı. Çelik, Rıza Akpolat'ın tutukluluğuna da itiraz edileceğini paylaştı.

Çelik, "Başkanımız dönene kadar tamamı CHP'li olan meclis üyeleri içinden başkan vekili seçilecektir" dedi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, hukuksuz gerekçelerle tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Rıza başkanın ve çalışma arkadaşlarının, ailesinin yanındayız. Ailesine ve tüm Beşiktaş halkına geçmiş olsun diyoruz.

CHP olarak bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst sevide mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, partimizin üst yöneticileri sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hala burada, bütün programlarının iptal etti.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDİLECEK

Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda partimizi MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti.

Rıza başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz edeceğiz. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde görevine geri dönmesini bekliyoruz.

MECLİS ÜYELERİNDEN VEKİL SEÇİLECEK

Başkanımız dönene kadar tamamı CHP'li olan meclis üyeleri içinden başkan vekili seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam edecektir.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER DE İNCELENECEK Mİ?"

Rıza başkanın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş adamı, yani bir organize suç işlediği söylenen iş adamı ve onun şirketleri onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. Buradan sormak isterim,örneğin Trabzon Belediyesi'nde, Isparta Belediyesi'nde, Bahçelievler Belediyesi'nde ihale aldığına dair incelemeler gerçekleşecek mi? AK Partili belediyelerdeki o ihaleler de incelenecek mi? Kamuoyuna açıklamak zorundalar."