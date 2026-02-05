Özgür Çelik: Belki dakikalar sonra belki belli bir saat içerisinde Zeydan Karalar cezaevinden çıkacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesini beklediği Marmara Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Çelik, "Belki dakikalar sonra belki belli bir saat dilimi içerisinde Zeydan Karalar cezaevinden çıkmış olacak ve çok sevdiği Adana'sına kavuşmuş olacak, Adana'ya gidecek. Bizim için sevindirici bir haber ama buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Kalbimizin büyük bir bölümü hala Silivri'de tutsak. Ben bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.

Özgür Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kadar uzun tutukluluk süresi olamaz demiştik. Zeydan Karalar 6 aydır Silivri Cezaevi'nde. Adana'nın belediye başkanı İstanbul'da yargılanıyor. Adana'da yargılanmalıdır diyorduk ama bu yargılama İstanbul'da gerçekleşti. Uzun bir süre İstanbul'da yattı. Bugün görmüş olduk ki Zeydan Karalar ve diğer arkadaşlarımız gerçeği yansıtmayan ifadelerle yargılandı. Belediye başkanı yönettiği şehirden uzak durmak zorunda kaldı.

Kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu yargılamalar tutuksuz bir biçimde yapılmalıdır. Bugün hala iddianamesi yazılmamış arkadaşlarımız var, örneğin cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, birinci yılını dolduracak hakim karşısına çıkmış değil. Bir an önce iddianameler yazılmalı, bu yargılamalar tutuksuz yapılmalı."