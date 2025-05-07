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Özgür Çelik: "Beyazıt mitingi öncesi bomba ihbarı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bazı basın yayın organlarında geçen 'Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Güncel
  • 07.05.2025 19:20
  • Giriş: 07.05.2025 19:20
  • Güncelleme: 07.05.2025 19:23
Özgür Çelik: "Beyazıt mitingi öncesi bomba ihbarı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

CHP'nin bugün Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldığı ve miting alanında bomba araması gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında geçen 'Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi makamlarla görüştüm.

Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor. Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız."

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