Özgür Çelik: Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki polis ablukası hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, "İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti: "Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor."

"Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok" diyen Çelik, "Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır" çağrısını yaptı.