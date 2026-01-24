Özgür Çelik: Bir avuç oligark yenilecek, halk kazanacak!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin düzenlediği Yalova mitingine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik "CHP gelecek, bir avuç oligark yenilecek, halk kazanacak!" dedi.

Özgür Çelik'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Adaletsizliğe, yoksulluğa ve haksızlığa karşı Yalova tek yürek!

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutsak olan tüm yol arkadaşlarımız için Yalova’da bir araya geldik.

CHP gelecek, bir avuç oligark yenilecek, halk kazanacak!"