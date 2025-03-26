Özgür Çelik: Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün saat 20.30'da İstanbul'un 39 ilçesinde, CHP ilçe binalarının önünde toplanacaklarını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susma ses ver! Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz" dedi.

Özgür Çelik, "Sen; Araçtaysan dörtlüyle, kornayla, Evde ışıkla, Sokakta alkışla, Balkonda, camda bayrakla bize katıl" ifadelerini kullandı.

"Halkın ve haklının sesini büyüt" diyen Çelik, "Her ev Saraçhane! Her balkon bir pankart! Saraçhane sen neredeysen orada!" vurgusunu yaptı.