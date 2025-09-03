Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda: Örgüt burada, halk burada, bütün gece buradayız
Özgür Çelik mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından İl Başkanlığında yurttaşlarla bekleyişini sürdürüyor.
Kaynak: ANKA
Özgür Çelik mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından İl Başkanlığında yurttaşlarla bekleyişini sürdürüyor.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyu bekleyişlerini sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde."