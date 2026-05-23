Özgür Çelik: Delegelerin kendi genel başkanını seçmesini adeta suç sayıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Türkiye tarihinde ilk defa Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yol arkadaşlarımız tutuklandı. Ortada bir suç yok. Kaldı ki türlü iftiralarla yapılan suçlamaların yatarı bile yok. Üstelik bu konuda Ankara'da açılan ve sürmekte olan bir dava süreci zaten var. Siyasi Parti davalarında İstanbul savcılıkları yetkili değiller. Hukuku hiçe sayanlar, parti üyelerimizin ve delegelerinin kendi genel başkanını seçmesini adeta suç sayıyorlar. Ama kimse unutmasın. Biz, savaş koşullarında bile Erzurum'da, Sivas'ta kongreler toplayıp karar almış bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da tüm kararlarımızı üyelerimizin iradesiyle alacağız. Bir kez daha söylüyoruz: Mesele CHP değildir, mesele memlekettir."