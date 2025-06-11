Özgür Çelik duyurdu: Yarınki Silivri buluşması iptal edildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile avukatlarının yarınki duruşmaya katılmama kararı almasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı. Çelik, "Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir" dedi.

Özgür Çelik'in X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz.

Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu.

Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur.

Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir."