Özgür Çelik: Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda resmi tören düzenlendi.

Törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katıldı.

Resmi törenin bitiminin ardından, İBB’nin organize ettiği etkinliğe geçildi. Törende konuşan Nuri Aslan, "Maalesef, İstanbul halkının üç kez üst üste oylarıyla seçilmiş, demokrasiden, hukuktan bahsedilen bir ülkede, halkın oyuyla seçilmiş bir kişi, Sayın Ekrem İmamoğlu, şu an tutuklu. Esir edilmiş durumda Silivri zindanlarında. Bilmemiz gereken şey şu: Biz, Cumhuriyeti kuran partinin çocuklarıyız. Bizim istediğimiz bu ülkede tek şey, hukuk ve adalet. Bize uygulanan adalet başkasına, başkasına uygulanan adaletin de bize uygulanmasını istiyoruz biz" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İN KURUMLARI AŞINDIRILIYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı açıklamada, "19 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a çıktı. Atatürk, İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığında, bir ülke uçurumun kıyısına sürüklenmişti. Bir halk, yoksulluk ve sefalet içerisindeydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan ilk adımı atarak, önce milli mücadeleyi başlattı, sonra Cumhuriyeti ilan etti ve bizlere bu güzel Cumhuriyeti armağan etti. Şimdi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yine fakr ü zaruret içerisinde, yine bugün Cumhuriyet'in kurumları aşındırılıyor ve Cumhuriyetin demokrasisi zedeleniyor" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra, Cumhuriyeti gençlere armağan etmişti" diyen Çelik, "Bugün ikinci yüzyılında, ülkenin içinde bulunduğu durumda, mücadelede yine gençler en öndeler. Gençler, inançlı ve kararlı bir biçimde Türkiye'de demokrasinin mücadelesini veriyorlar. Tam bağımsız bir Türkiye'nin mücadelesini veriyorlar. Bu mücadeleyi gençlerimizle birlikte vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alacağız. Bütün siyasi tutsakları Silivri zindanından alacağız. Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz. Ve Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Bu toprakları demokrasiyle yeniden buluşturacağız. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."