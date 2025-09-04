Özgür Çelik: Görevimizin başındayız, kararlılıkla iktidara yürüyoruz

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde il başkanlıklarının önünde eş zamanlı ortak açıklama yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ortak açıklama okundu. Basın açıklaması öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Çelik, burada yaptığı açıklamada, "Baba ocağındayız, halkın evindeyiz, görevimizin başındayız" dedi.

"2 gün İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandığına yönelik bir karar açıklandı" diyen Çelik, "Ve bu karar sonrasında 81 ilden il başkanlarımız İstanbul'a geldiler. Hem bize bir destek sunmak için, hem dayanışma duygularını paylaşmak için, hem baba ocağına sahip çıkmak için buraya geldiler. 81 il başkanımıza, bize desteğe gelen, dayanışma sergileyen tüm il başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti: Partimiz 300 gündür büyük bir saldırı altında. Türkiye'de azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, bütün kurumlar bir saldırı altında. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu da şu anda İzmir'de cezaevinde. Çok değerli yol arkadaşımız Şenol Aslanoğlu'na da hep birlikte bir selam gönderiyoruz."

Özgür Çelik, son olarak şunları söyledi: "Genel Başkanımız sayın Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'yla emin adımlarla, kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"