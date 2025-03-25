Özgür Çelik görüntüleri paylaştı: İBB’nin görevlendirdiği zabıtaya plastik mermi atıldı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından bugün on binlerce yurttaş yine Saraçhane'de bir araya geldi.

Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması biter bitmez polis eylemcilere biber gazı ve copla müdahale etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB’nin görevlendirdiği zabıtaya, üzerinde üniforması olduğu halde plastik mermi atılıyor, yüzüne gaz sıkıldığını söyledi.

Çelik, konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelik, "Bu kötülüğü durdurun!" dedi.