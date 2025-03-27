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Özgür Çelik, gözaltına alınanlar için hukuki destek numaralarını paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üniversite öğrencilerinin Şişli'de sert polis müdahalesine maruz kalması ve bazı öğrencilerin gözaltına alınmasının ardından, partinin hukuki destek numaralarını paylaştı.

Güncel
  • 27.03.2025 21:23
  • Giriş: 27.03.2025 21:23
  • Güncelleme: 27.03.2025 21:25
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Çelik, gözaltına alınanlar için hukuki destek numaralarını paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üniversite öğrencilerinin Şişli'de sert polis müdahalesine maruz kalması ve bazı öğrencilerin gözaltına alınmasının ardından, partinin hukuki destek numaralarını paylaştı.

Çelik şunları aktardı:

"Cevahir AVM önündeyiz. Gözaltına alınan gençlerimizin süreçlerini Hukuk Komisyonumuz takip ediyor.

Hukuki destek hattımızı kaydedin."

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