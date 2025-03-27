Özgür Çelik, gözaltına alınanlar için hukuki destek numaralarını paylaştı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üniversite öğrencilerinin Şişli'de sert polis müdahalesine maruz kalması ve bazı öğrencilerin gözaltına alınmasının ardından, partinin hukuki destek numaralarını paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üniversite öğrencilerinin Şişli'de sert polis müdahalesine maruz kalması ve bazı öğrencilerin gözaltına alınmasının ardından, partinin hukuki destek numaralarını paylaştı.
Çelik şunları aktardı:
"Cevahir AVM önündeyiz. Gözaltına alınan gençlerimizin süreçlerini Hukuk Komisyonumuz takip ediyor.
Hukuki destek hattımızı kaydedin."