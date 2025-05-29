Özgür Çelik hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi: Siyasi yasak da isteniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

18’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülecek davanın ilk duruşması 22 Eylül'de.

SİYASİ YASAK DA İSTENİYOR

Özgür Çelik'in de arasında olduğu sanıklara “görevi yaptırmamak için direnme”, “kasten yaralama”, “kamu malına zarar verme” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlarından ceza verilmesinin yanı sıra siyasi yasak da istendi.

İddianame kapsamında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ile farklı ilçelerden CHP ilçe başkanları ile belediye meclis üyeleri bulunuyor. İddianamede olaylar sebebiyle yaralandığı öne sürülen beş polis memuru müşteki olarak yer aldı.

NE OLMUŞTU?

2 aydan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalarda ifade vermek amacıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik’in de olduğu CHP üyeleri destek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne gitmiş, adliye önünde kalabalık ve polis arasında arbede yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaylara ilişkin soruşturma başlatmıştı.