Özgür Çelik hakkında 'ihtiyati tedbir' davası: Kayyum Gürsel Tekin'in akıbeti belirlenecek

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazları bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde mürafaa duruşması olarak görülecek.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül'de mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyum olarak atanmıştı.

CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu.

Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bu mürafaa duruşması bugün görülecek.

Bu duruşma sonucunda kayyum Gürsel Tekin'in görevi ya son bulacak ya da devam edecek.