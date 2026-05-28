Özgür Çelik: Hedef alınan bu ülkenin değişim umududur

Kurban Bayramı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Burada bir araya gelen partililere seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Hedef alınan bu ülkenin değişim umududur ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz emperyalist güçlere rağmen, onun yerli iş birlikçilerine rağmen bu topraklara demokrasiyi getireceğiz ve bu topraklarda herkes için barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşanılır bir Türkiye’yi egemen kılacağız” dedi.

Partinin türlü saldırılara maruz kaldığını belirten Çelik şunları söyledi:

“Bir buruk bayramın içerisindeyiz ama bu burukluk sadece CHP’nin ve Türkiye’de toplumsal muhalefetin saldırı altında olmasıyla ilgili değil. Bugün emekliler, torunları onların evine gittiğinde onlara bir bayram harçlığı verememenin burukluğunu yaşıyorlar. 20 bin lira en düşük emekli maaşıyla yaşamak zorunda kalan emekliler, buruk bir bayramın içerisindeler. Çünkü sadece bayramlarda değil, yılın 365 gününde emeklileri çocuklarına muhtaç eden bir kara düzenle karşı karşıyayız. Bugün işçiler, memurlar çocuklara bayramlık kıyafetler alamamanın burukluğunu yaşıyorlar. Bugün kadınlar, gençler ve çocuklar çetelerin kol gezdiği sokaklarda güvenlik kriziyle boğuşurken buruk bir bayramı yaşıyorlar. Tabii ki Türkiye demokrasisi de buruk bir bayramı yaşıyor. CHP’ye yapılan bu saldırılar bugün gerçekleşmedi. İstanbul il binasına, il kongresine kayyum atadılar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yerine kayyum atama çabası içerisindeler ama hatırlamak zorundayız. Bir gerçeği hatırlamak zorundayız.

“İKTİDAR DEĞİŞİMİNDEN BAHSEDİYORUZ”

O gerçek şudur. Bu saldırılar bir hafta önce genel merkezle, 6 ay önce il binasıyla başlamadı. 31 Mart günü CHP, Türkiye’nin 1’inci partisi oldu ve Türkiye’de bir değişim gerçekleşti. Biz değişim derken bir kişinin bir koltuktan kalkmasını, başka bir kişinin o koltuğa oturmasını tarif etmiyorduk. Ne Ankara’da ne İstanbul’da ne de herhangi bir ilçemizde... Biz değişim derken bir iktidar değişiminden bahsediyoruz. O gün de değişim tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacak. Biz değişim derken bir iktidar değişiminin sonrasında cumhuriyetin kurumlarının yeniden inşa sürecinden bahsediyoruz. Bu topraklarda barışın egemen olduğu bir Türkiye’den bahsediyoruz. Biz demokrasinin kurumsallaştığı bir Türkiye’den bahsediyoruz. İşte hedef alınan Genel Başkan Sayın Özgür Özel’in makamı değildir. Hedef alınan İstanbul il binası değildir. Hedef alınan bu ülkenin değişim umududur ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz emperyalist güçlere rağmen, onun yerli iş birlikçilerine rağmen bu topraklara demokrasiyi getireceğiz ve bu topraklarda herkes için barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşanılır bir Türkiye’yi egemen kılacağız.

“MONARŞİ İSTEYENLER VAR”

İçerisinde bulunduğumuz dönemi herkesin çok iyi bilmesi, çok iyi anlaması gerekir. Bugün içerisinde bulunduğumuz mücadele bu toprakların ikinci kurtuluş mücadelesidir. Bugün yine emperyalist ülkeler güzel Türkiyemizi, Anadolu topraklarını bir sömürge devletine dönüştürmek istiyorlar ve burada o emperyalistlerin yerli iş birlikçileri onların emellerine alet oluyorlar. Bundan birkaç ay önce Türkiye’yi yöneten Ankara’daki azınlık iktidarı, Amerika’ya gittiğinde Trump’ın arkadaşları orada bir söz söylediler. Dediler ki ‘Biz onlara istedikleri meşruiyeti vermeye geldiler. Bizden meşruiyeti almaya geldiler’. Aynı odaklar, Trump’ın arkadaşları, Antalya’da yapılan bir toplantıda ‘Buralar Ortadoğu, Anadolu, buralarda demokrasi çalışmaz. Buralara hayırsever monarşiler lazım’ dediler. Yani buralarda demokrasiyi askıya alıp burayı monarşiye dönüştürmek isteyenler var. Türkiye’yi emperyalist güçlerin sömürge ülkesi hâline getirmek isteyenler var. İşte bu yüzden mücadelemiz bu toprakların ikinci kurtuluş mücadelesidir.”

İMAMOĞLU, SİLİVRİ’DEN MESAJ GÖNDERDİ

Çelik, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mesajı da okudu. Selamlarını ileten İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Bizler Türkiye’nin en kritik dönemlerinde görev yapanlarız. Türkiye’de cumhuriyet, demokrasi ve adalet bir tehdit altındadır. Bu tehdit sürecinde kaçınılmaz bir şekilde iktidar zihniyetinin ve tek adam rejiminin hedefinde bizler ve CHP olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Biz tehlikenin farkındayız. Bütün partili yol arkadaşlarımız da tehlikenin farkında olmak zorundadır. Tüm muhalefeti ve özellikle halkımızın bu süreçteki farkındalığını hep birlikte her birimiz büyütmek zorundayız. CHP Genel Merkezi’mize karşı yürütülen 21 Mayıs darbesinin CHP’ye değil, Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir darbe olduğu asla unutulmamalıdır. Darbeci yargı kolları dahili bedhah dahil tüm aynıların aynı yerde olduğu unutulmamalıdır. Mücadelemizi darbe öncesinden daha büyük bir inançla, daha büyük bir azimle, daha büyük bir kararlılıkla devam ettirmek zorundayız. CHP’ye atanan kayyum süreci Türkiye siyasetine ve tüm partilere atanmış bir kayyum sürecidir. Dolayısıyla sorumluluğumuzun farkındayız. Sizlere, büyük ailemize inancımız tamdır. Sandığa, milli iradeye ve sandık güvenliğine sahip çıkarak bu ceberut düzeni, bir avuç yandaşını tarihten silerek Türkiye’nin geleceğine hep birlikte ikinci yüzyılda hak ettiğimiz bir zaman dilimini hep birlikte kazandıracağız.”