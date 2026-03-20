Özgür Çelik, İmamoğlu'nun YouTube kanalında 19 Mart'ı anlattı: "Bir avuç oligarkla milletin kavgası"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalında yayımlanan "19 Mart'tan Bugüne" başlıklı videoda, 19 Mart sürecini "seçmen iradesine yapılmış bir darbe" olarak nitelendirdi. Çelik, "Bu bir kavga. Bu bir avuç oligarkla milletin kavgası. Medyayı tekelleştiren, yargıyı siyasallaştıran bir grup var. Karşısında millet var. Bu mücadeleyi millet kazanacak" dedi.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalında yayımlanan "19 Mart'tan Bugüne" başlıklı videoda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart sürecine ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19 Mart Darbesi’nin birinci yıldönümü…



Çelik, 2024 yerel seçim başarısını 2023 seçimleri sonrası başlayan değişim sürecine bağlayarak, “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olamadık. Büyük bir umutsuzluk ortamı vardı. Ama bir gün sonra başlayan süreç, İstanbul Kongresi, kurultay ve Sayın Özgür Özel’in ortaya koyduğu değişim iddiası, 2024’te Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi yaptı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da belediye sayısını 14’ten 26’ya çıkardıklarını hatırlatan Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun da “1 milyonun üzerinde oy farkıyla seçimi yeniden kazandığını” belirtti.

"SARAÇHANE’DE KAYYUM RİSKİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Çelik, 19 Mart’tan bir gün önce Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini belirterek, “Tuzla’da partililerle toplantı halindeydik. ‘Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi’ bilgisi geldi. Akşam iftarda Ekrem Başkan bu duruma ilişkin konuştu” dedi.

Ertesi sabah saatlerinde gelen telefonla İmamoğlu'nun gözaltına alındığını öğrendiğini belirten Çelik, “Saat 6-6.30 civarı telefon çaldı. O telefonun ne anlama geldiğini biliyordum. ‘Eyvah’ dedim, yine bir şey oldu” diye konuştu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Vatan Emniyet Müdürlüğü önüne gittiğini aktaran Çelik, “Bir mali işler konusu, bir de kent uzlaşısı soruşturması üzerinden gözaltına alındı. Saraçhane’de kayyum riski olduğunu düşündük” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanamadığını belirten Çelik, “Çünkü milyonlar sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER BARİKATLARI AŞARAK GELDİLER"

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Saraçhane’ye yürüdüğünü aktaran Çelik, “Öğrenciler barikatları aşarak geldiler. Ardından partililer, sendikalar, kadınlar, gençler, İstanbullular geldi. İlk gün çok büyük bir kalabalık oluştu” dedi.

Sürecin bir "darbe" olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“Bu yapılan iş seçmen iradesine yapılmış bir darbedir. Hem İstanbul halkının seçtiği belediye başkanına bir darbe yapılıyor hem de geleceğin Cumhurbaşkanı’na bir darbe. Çünkü sandığı kuruyoruz ve Cumhurbaşkanı adayını belirliyoruz.”

"‘BURAYI TERK EDERSEK KAYYUM RİSKİ VAR’ DEDİK"

Çelik, Saraçhane önündeki eylemlere ilişkin Bozdoğan Kemeri çevresinde Taksim’e yürümek isteyen gruplarla görüştüğünü belirterek, “Arkadaşlara ‘burayı terk edersek kayyum riski var’ dedik. Mücadelenin merkezi Saraçhane’dir dedik” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 7 gün boyunca Saraçhane’den ayrılmadığını belirten Çelik, “Burada kaldı, iftarlar yapıldı, yeryüzü sofraları kuruldu” dedi.

"İNSANLAR KİLOMETRELERCE YÜRÜYEREK GELDİ"

Tüm ulaşım kısıtlamalarına rağmen vatandaşların Saraçhane’ye akın ettiğini belirten Çelik, “10 binler oldu 100 binler, 100 binler oldu milyonlar. İnsanlar kilometrelerce yürüyerek geldi” ifadelerini kullandı.

"BU BİR AVUÇ OLİGARKLA MİLLETİN KAVGASI"

Çelik, CHP'nin yaşadığı yargı süreçlerine ilişkin şunları söyledi:

“Bu bir kavga. Bu bir avuç oligarkla milletin kavgası. Medyayı tekelleştiren, yargıyı siyasallaştıran bir grup var. Karşısında millet var. Bu mücadeleyi millet kazanacak.”

Çelik, İmamoğlu’nun cezaevinde “çok dirençli, disiplinli ve çalışkan” olduğunu belirterek, “Türkiye’nin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin ciddi çalışmalar yapıyor” dedi.