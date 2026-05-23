Özgür Çelik: İstanbul'un 39 ilçesinde yürüyüş gerçekleştireceğiz, görevimizin başındayız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik, açıklamasında, "CHP kongreleri sosyal medya dedikodularıyla, gizli tanık ifadeleriyle, iftiracı ifadeleriyle kirletilemez. CHP'nin il kongresi de, kurultayı da pırıl pırıldır. Biz buradayız. İstanbul İl Başkanlığı'ndayız, görevimizin başındayız" dedi.

"Bugün İstanbul'un 39 ilçesinde bir kez daha yürüyüş gerçekleştiriyoruz" diyen Çelik, "Ben bugün saat 19.00'da Kadıköy'de Süreyya Operası'nın önündeyim. Kadıköy'den bir yürüyüş gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, şöyle devam etti: "Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde görevinin başındadır. CHP bir bütün olarak dimdik ayaktadır. CHP'nin içerisinde iç tartışma yoktur. CHP kenetlenmiştir. Sadece CHP değil, toplumsal muhalefet kenetlenmiştir. Dünden bugüne İstanbul İl Binamızı onlarca siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek örgütü ziyaret etmiştir. Genel Merkezimizi onlarca siyasi partinin genel başkanı, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ziyaret etmiştir."

"TOPLUMSAL MUHALEFET KENETLENMİŞTİR"

"CHP kenetlenmiştir, toplumsal muhalefet kenetlenmiştir" vurgusunda bulunan Çelik, "Mesele çok nettir; Türkiye'de demokrasiye karşı monarşi hayalleri kuranlar vardır. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirip demokrasiyi askıya almaya çalışanlar vardır. Türkiye'de milletin önünden sandığı kaçırmaya çalışanlar vardır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel görevinin başında. Cumhurbaşkanı Adayımız sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız 12 metrekarelik hücrelerinde dimdik ayakta" diye konuştu.