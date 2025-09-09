Özgür Çelik, Kadıköy Meydanı'ndan seslendi: "Biz hazırız"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki ayağının Kadıköy olarak açıklanmasının ardından, seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Meydanı'ndan açıklama yaptı.

Sosyal medyadan 10 Eylül Çarşamba günü Kadıköy İskelesi’nde yapılacak mitinge çağıran Çelik "Biz hazırız" mesajı verdi.

Çelik, "Kadıköy hazır, biz hazırız. Yarın 20.30'da Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşuyoruz" notuyla bir video paylaştı.

Özgür Çelik "Kadıköy Meydanı'ndayız, yarın saat 20.30'da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte burada büyük bir eylem gerçekleştireceği, büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Adalette, özgürlükten ve demokrasiden yana olan bütün İstanbulluları bu buluşmaya davet ediyorum" dedi.