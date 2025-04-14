Özgür Çelik: "Kadınlara hakaret etmeyi kendine hak gören bu kötülüğü ve ahlaksızlığı ülkemizden defedeceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Meclis Üyesi Bahar Günçiçek'e yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Konuyla ilgili hukuki süreci takip edeceklerini aktaran Çelik, "Asıl hesabı milletimiz, en başta da kadınlar, sandıkta soracak. Kadınlara hakaret etmeyi kendine hak gören bu kötülüğü ve ahlaksızlığı ülkemizden defedeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sinem Dedetaş ile Bahar Günçiçek'e yönelik hakaretlere X hesabından yaptığı açıklamada tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün iktidar medyasında bolca boy gösteren bir ismin Üsküdar'ın seçilmiş Başkanı Sinem Dedetaş hakkında çirkin sözlerine utanarak şahit olduk. Yine AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı, Meclis Üyemiz Bahar Günçiçek'e ağıza alınmayacak hakaretler etti.

"SİYASİ ÇÖKÜŞÜNÜN VE ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜNÜN GÖSTERGESİ"

Bahçelievler'de yaşayan, Üsküdar'ı iyi bilen biri olarak söylüyorum, siyasi görüşü ne olursa olsun, milletimizin her ferdinin ayıpladığı bu ahlaksızlıklar iktidarın her geçen gün devam eden siyasi çöküşünün ve çürümüşlüğünün göstergesidir. Hukuki süreçleri takip edeceğiz; ancak asıl hesabı milletimiz, en başta da kadınlar, sandıkta soracak.Kadınlara hakaret etmeyi kendine hak gören bu kötülüğü ve ahlaksızlığı ülkemizden defedeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Televizyon yorumcusu Fuat Uğur'ın Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkındaki "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadeleri kamuoyunda tepki topladı. Üsküdar Belediyesi Uğur'un söylemleriyle ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Öte yandan AKP Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e “Kiralık vekil” demişti. Hürriyet, Ustaoğlu'na sarf ettiği sözler için "Terbiyesiz. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan? Senin karın olsa kızın olsa ne yapacaksın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.