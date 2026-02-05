Özgür Çelik: Kalbimizin büyük bir bölümü hala Silivri'de tutsak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesini beklediği Marmara Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Çelik, "Belki dakikalar sonra belki belli bir saat dilimi içerisinde Zeydan Karalar cezaevinden çıkmış olacak ve çok sevdiği Adana'sına kavuşmuş olacak, Adana'ya gidecek. Bizim için sevindirici bir haber ama buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Kalbimizin büyük bir bölümü hala Silivri'de tutsak. Ben bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.

Çelik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkındaki tahliye kararı sonrası Silivri'deki Marmara Cezaevi önüne giderek açıklamada bulundu. Çelik, şunları söyledi:

"Silivri Cezaevi önündeyiz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Adana gibi başkan Zeydan Karalar'ın tahliye sürecini bekliyoruz. Belki dakikalar sonra belki belli bir saat dilimi içerisinde Zeydan Karalar, Silivri Cezaevi'nden çıkmış olacak ve çok sevdiği Adana'ya, Adana'sına kavuşmuş olacak ve çok sevdiği Adana'ya hizmet etmek için Adana'ya gidecek. Bizim açımızdan mutluluk verici ve sevindirici bir haber. Ancak tabii ki buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü evet, Zeydan Karalar çok kıymetli bir büyükşehir belediye başkanımız tahliye edildi. Ancak kalbimizin, gönlümüzün büyük bir bölümü halen Silivri Cezaevi'nde tutsak. Bu davadan yargılanan 34 arkadaşımız vardı tutuklu olarak. 200 civarında toplamda bu davadan yargılanan yol arkadaşlarımız var. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve 8 belediye bürokratı tahliye edildi. Diğer arkadaşlarımızla ilgili tutuksuz yargılananların ifade süreçleri devam edecek ve tekrar ara kararlar verecek. Ben bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.

En başından itibaren bir şeyi ifade etmiştik ve sürekli altını çizerek tekrar etmiştik. Birincisi bu kadar uzun tutukluluk süresi olmaz olamaz demiştik. Zeydan Karalar 6 aydır Silivri Cezaevi'nde Adana'da bir belediye başkanı, Adana'da Seyhan Belediye Başkanlığı yaparken hakkında bir biçimiyle ortaya atılan mesnetsiz iddialar yüzünden ta Seyhan Belediye Başkanlığı dönemine yönelik asılsız iddialar nedeniyle İstanbul'da yargılanıyor. Silivri Cezaevi'nde kalıyor. Hep söylüyorduk. Zeydan Karalar Adana'da yargılanmalıdır diyorduk ama bu yargılama İstanbul'da gerçekleşti ve Zeydan Karalar Silivri Cezaevi'nde yattı uzun bir süre. Hep altını çizdiğimiz noktaydı bu kadar uzun tutukluluk süresi olmaz diye ve bugün görmüş olduk ki aslında Zeydan Karalar ve diğer arkadaşlarımız gerçeği yansıtmayan ifadelerle çünkü ortada hiçbir somut delil yok. Hiçbir elle tutulur kanıt yok. Tamamen gizli tanık ifadeleri, tamamen işte bir biçimiyle iftiracı ifadeleriyle arkadaşlarımız yargılandı ve Adana Belediye Başkanı yönettiği şehirden 6 ay 7 ay gibi bir süre uzak kalmak zorunda kaldı. Ben diğer arkadaşlarımızın da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Diğer arkadaşlarımız da özgürlüğüne kavuşsun diye kararlılıkla mücadele edeceğiz.

"BUGÜN HALEN İDDİANAMESİ YAZILMAMIŞ ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu kadar uzun tutukluluk süresi olmaz. Bu yargılamalar hukuksuz bir biçimde yapılmalıdır. Bakın Ahmet Özer bir yıl boyunca cezaevinde kaldı. Zeydan Karalar 6-7 ay boyunca cezaevinde kaldı ve bugün tahliye edildi. Bugün halen iddianamesi yazılmamış arkadaşlarımız var. Örneğin Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu önümüzdeki ay tutukluğu 1. yılını dolduracak. Halen hakim karşısına çıkmış değil. Bugün Bayrampaşa Belediyesi'nin, Büyükçekmece Belediyesinin, Şile Belediyesinin, Şişli Belediyesinin halen iddianameleri yazılmış değil. Arkadaşlar 6 aydır, 8 aydır, bir yıldır tutuklu vaziyetteler ama ortada bir iddianame yok. Bir an önce iddianameler yazılmalı. Bu yargılamalar tutuksuz yapılmalı. İddianameler yazıldıktan sonra bir an önce duruşma süreçleri başlamalı. Arkadaşlarımız tıpkı Adana Belediye Başkanımız, Zeydan Karalar gibi çıkıp kendilerini ifade etmeliler ve özgürlüklerine kavuşmalılar. Bu yönüyle mutlaka bu yargılamaların tutuksuz yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.

"DURUŞMALAR TRT'DEN CANLI YAYINLANSAYDI HERKES UĞRADIĞI HAKSIZLIKLARI GÖRMÜŞ OLACAKTI"

Biz ısrarla duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın diyoruz. Biz iki haftadır buradayız. İki haftadır gerçekleştirilen bütün duruşmaları takip ediyoruz. Burada arkadaşlarımız çok tarihi savunmalar gerçekleştiriyorlar. Dün mesela Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat çok tarihi bir savunma gerçekleştirdi. Bundan önce belediye başkanımız, belediye bürokratlarımız tarihi savunmalar gerçekleştirdiler. Nasıl asılsız iddialarla yargılandıklarını çok somut bir biçimde ortaya koydular. Silivri Cezaevi'nde hangi koşullara maruz kaldıklarını, gözaltında hangi koşullara, hangi koşullarda bir zulüme uğradıklarını çok net bir biçimde anlattılar. Eğer bu duruşmalar TRT'den canlı yayınlansaydı ve 86 milyon yurttaşımız bu duruşmaları canlı olarak izleseydi herkes o arkadaşları uğradığı haksızlıkları, zulmü görmüş olacaktı. Haklılıklarını görmüş olacaktı. Bu yönüyle tekrar ısrar ediyoruz. Henüz hiçbir şey için geç kalınmış değil. Mart ayında İBB Davaları başlayacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaları başlayacak. TRT'den bütün duruşmalar canlı yayınlanmalıdır diye ısrarla söylüyoruz ve ısrarla bir kez daha söylüyoruz.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Bakın evet bizim için sevindirici bir haber ama buruk bir sevinç yaşıyoruz dedim. Çünkü halen içeride arkadaşlarımız var. Zeydan Karalar 6 ayın sonunda özgürlüğüne kavuştu. Birazdan onu buradan Silivri Cezaevi'nin önünden alacağız. Bugün ya da yarın Adana'ya yolcu edeceğiz. Adana onu coşkulu bir şekilde karşılayacak ve Adana halkıyla buluşmaya gönül köprüleri kurmaya devam edecek. Peki ne gerek vardı? 6 ay boyunca Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesinin büyükşehir belediye başkanına yapılan bu zulüm ilinden çok uzak bir noktada bir cezaevinde kalması, burada yargılanması. Dolayısıyla bu uygulamalar bir an önce sona ermelidir. Biz de içerideki arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, tüm belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın özgürlük mücadelesini güçlü bir biçimde vermeye devam edeceğiz."

