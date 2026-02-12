Özgür Çelik: Karşımıza devlet gücünü çıkartarak, tükenmiş iktidarınızı sürdürme gayretiniz ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Net bir gerçek ortaya çıktı! Dün geceki atama kararıyla Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımıza yönelik yargılamaların hukuki olduğuna dair tüm anlatı ortadan kalktı. Bu kararla yargılamaların başından beri siyasi olduğu ispatlandı. Akın Gürlek’in, siyasi vazifeyle yargıda görevlendirildiği, vazifesinin ödülü olarak bakanlık koltuğuna oturtulduğu net bir biçimde ortaya çıktı.

Azınlık iktidarı İstanbul Yargı Düzeni’ni siyaseten üstlendi ve yargıyı siyasetin emrine verdiğini kabul etti. Kimse artık yargılamalar, iddianameler hukukun konusu olduğunu söylemesin bu açık bir siyasi tercihtir. Siyaseten baş edemediğiniz partimizin karşısına devlet gücünü çıkartarak, tükenmiş iktidarını sürdürme gayretiniz ortaya çıktı.

Binlerce sayfalık iddianameler, başlatılan soruşturmalar hukuken yok hükmündedir. Tüm siyasi yargılamalar derhal son bulmalı; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, tüm yol arkadaşlarımız ve siyasi rehine muamelesi gören tüm tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır!"