Özgür Çelik kimdir? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in hayatı ve siyasi kariyeri

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Özgür Çelik, 1981 yılında öğretmen bir babanın çocuğu olarak Sivas’ın Zara ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini iletişim alanında tamamlamış, ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Çevre ve Kent Çalışmaları alanlarında yüksek lisans yapmıştır.

İŞ HAYATI VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Çelik, iş yaşamına sürücü kursu alanında faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve müdürü olarak adım atmıştır. Bunun yanı sıra, birçok sivil toplum kuruluşuna üye olmuş ve bu yapılarda yönetim görevleri üstlenmiştir.

SİYASİ KARİYERİ

2015 yılından itibaren aktif olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütlerinde görev almaya başlayan Özgür Çelik, siyasi kariyerine CHP Bahçelievler İlçe Örgütü’nde Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak başlamıştır.

2018 yılında Bahçelievler İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına aday olmuş ve seçilmiştir.

22 Aralık 2019 ve 20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen ilçe kongrelerinde ikinci ve üçüncü kez Bahçelievler İlçe Başkanı seçilmiştir.

2023'te gerçekleşen 38. İstanbul İl Kongresi'nde CHP İstanbul İl Başkanı seçilmiştir.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesinin ardından boşalan CHP İstanbul İl Başkanlığı için 23 Eylül 2023’te adaylığını açıklayan Özgür Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. İstanbul İl Kongresi'nde Cemal Canpolat'a karşı yarışmış ve delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilmiştir.

GENEL BAŞKANLIK SÜRECİNDE ÖZEL'E DESTEĞİ

4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Olağan Kurultayı'nda, İstanbul İl Kongresi'nde seçilen delegelerin büyük çoğunluğuyla birlikte genel başkan adayı Özgür Özel'e destek vermiştir.