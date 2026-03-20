Özgür Çelik: Miting ve buluşmalar artarak devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart'ın üzerinden 1 sene geçmesinin ardından partisinin hukuki ve siyasi mücadeleyi nasıl sürdürmeye devam edeceğine dair konuştu.

Yurttaşların 19 Mart'taki operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarına sahip çıktığını savunan Özgür Çelik, "Önce on binler, sonra yüz binler, ardından yüz binler milyonlara dönüştü. Maltepe’de milyonlar bir araya geldi. Seçim dönemlerinde günde üç miting de yaparsınız. Ama 103 yıllık Cumhuriyet tarihinde, ortada hiçbir seçim yokken seçim takvimi belli değilken bir siyasi parti Türkiye’de bir yılda 100 buluşma gerçekleştirdi ve gittiğimiz her yerde ‘kale siyaseti’ bitirilerek meydanlar tıklım tıklım doldu” ifadelerini kullandı.

"MİTİNGLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Cumhuriyet'e konuşan Çelik, miting ve buluşmaların artarak devam edeceğini de açıklarken “Türkiye’de mitinglerin yarısı tamamlandı. Genel başkanımız sayın Özgür Özel öncülüğünde 81 ilde mitingler devam edecek. İstanbul’da da mücadele kararlılıkla sürecek. İki yönlü bir süreç yürüteceğiz. Ekmek ve özgürlük mücadelesiyle adalet mücadelesi ayrılamaz. Hem çarşıda, pazarda hem sahada, sokakta genel başkanımız ve biz yurttaşlarla buluşacağız” vurgusu yaptı.

''GERİLİM İSTİYORLAR''

Silivri’de 9 Mart’ta başlayan İBB davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, “Biz gerilimden özellikle kaçınıyoruz. İstiyorlar ki CHP sürekli polisle, askerle karşı karşıya gelen bir konumda olsun ve salonun içerisindeki gerçeklikleri perdelensin. Bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir öğretmenin çocuğuyum. Devlet geleneğinin ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız" şeklinde konuştu.