Özgür Çelik: Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona katıldığı televizyon programında tepki gösterdi.

Çelik, operasyonlar sonrası nasıl bir süreç izleyeceklerini “Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il kadın ve gençlik kolu başkanımızla il binamızda toplanacağız ve orada bir kriz yönetim planımız var. Kriz yönetim planımız çerçevesinde arkadaşlarımızı görevlendireceğiz operasyon yapılan belediyelerle ilgili. Avukatlarımız Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğünden süreci takip edecekler. Bir örgütsel çağrı il binasına yapmadık” sözleriyle anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bu sabah operasyonlara ilişkin iki ayrı telefon görüşmesi yaptığını aktaran Çelik, "İstanbul’daki sürece yönelik kendisini bilgilendirdim. Şu ana kadar mitinglerin iptaline ilişkin alınmış bir karar yok. Genel Başkan’ın programı ile ilgili değişiklik kararı almış değiliz" diye konuştu.

"SANDIĞIN SEMBOLİK OLDUĞU BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR"

"Güne yine bir şafak operasyonu ile uyandık. 200 günü aşkın zamandır toplumu alıştırmaya çalıştıkları bir operasyon bu" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Ortada bir suç bulunamayınca yeni yeni operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu sabah yaşanan budur. Hukuku tersten işleterek bir iş yapmaya çalışıyorlar. Esenyurt ile başlayan, İBB ile devam eden, onlarca insana yapılan operasyon, tutuklama ve gözaltılarda kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin adı, iftira at kurtul düzenidir. İnsanlar özgürlükleriyle, aileleriyle, çocuklarıyla tehdit edilerek iftira atmaya zorlanıyor. Amaçladıkları şeyi de çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisiz bir Türkiye hayal ediyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar."