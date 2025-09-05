Özgür Çelik, olağanüstü kongre için toplanan imza sayısını açıkladı

Mahkeme kararıyla görevden alınan ve yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı üzerinden Olağanüstü kongreye ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul’un gücü birliğinden gelir. Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz. Kayyumlara karşı iradesini savunan tüm delegelerimize destekleri ve dayanışması için yürekten teşekkür ediyorum."