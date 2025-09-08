Giriş / Abone Ol
Özgür Çelik: "Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz talimatlar demokrasiye açık darbedir"

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, CHP İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına tepki gösteren yurttaşlara polis ekiplerinin müdahale etmesi talimatının verilmesini, "demokrasiye açık darbe" olarak niteledi.

Güncel
  • 08.09.2025 00:46
  • Giriş: 08.09.2025 00:46
  • Güncelleme: 08.09.2025 00:47
Kaynak: ANKA
FOTOĞRAF: ANKA

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, CHP İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına tepki gösteren yurttaşlara polis ekiplerinin müdahale etmesi talimatı verilmesini, "demokrasiye açık darbe" olarak niteledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Bu işin sorumlusu olan yetkililere sesleniyorum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siyaseti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin."

