Özgür Çelik: Silivri Cezaevi'nden bilgi aldım, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının durumu iyi

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunanlardan bilgi aldığını ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Çelik, sosyal medya paylaşımında, "Silivri Cezaevinden telefonla bilgi aldım. Ekrem Başkanımızın, tüm yol arkadaşlarımızın ve orada bulunan herkesin durumu iyi. Eminim onların da ilk düşündüğü şey dışardakilerin nasıl olduğudur" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, şunları söyledi: "İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve şehir plancısı dostlarımız tutsak durumdalar. Bu mesele her türlü siyasi hesaptan daha büyüktür."

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır!" diyen Çelik, "Hepsi görevinin başına dönmeli ve İstanbul için çalışmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevinden telefonla bilgi aldım. Ekrem Başkanımızın, tüm yol arkadaşlarımızın ve orada bulunan herkesin durumu iyi. Eminim onların da ilk düşündüğü şey dışardakilerin nasıl olduğudur.



İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu,… pic.twitter.com/Y6MgFEl79Q — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 23, 2025

TAYFUN KAHRAMAN: HİÇBİR RANT, İNSAN CANINDAN ÖNEMLİ DEĞİL

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün yaşanan 6,2 şiddetindeki deprem dolayısıyla pek çok vatandaşımız aileleriyle birlikte parklarda toplandı. Her bir park, afet ve felaketlere karşı canımızı koruyacağımız sığınaklar, toplanma alanlarıdır. Bunlardan en merkezi ve önemlilerinden olan Gezi Parkı'nın korunması bu nedenle önemliydi. Parkın korunması için hukuki mücadelemizin bedeli 3 yıldır devam eden tutsaklığım oldu. Daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Parklarımıza ve deprem toplanma alanlarımıza sahip çıkalım. Hiçbir rant, insan canından önemli değil. Silivri'den selamlar. Yenden geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun."