Özgür Çelik'ten ablukaya alınan CHP İl Binası'ndan fotoğraf: CHP halktır, halkımızın evini koruyacağız, görevimizin başındayız

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül Pazar akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis binaya giden sokakları ve yolları kapattı. Seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, abluka altına alınan CHP İstanbul İl Binası'ndan fotoğraf paylaştı ve "Görevimizin başındayız" dedi.

Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP halktır.

Halkımızın evini koruyacağız.

Görevimizin başındayız."