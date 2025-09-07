Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Çelik'ten ablukaya alınan CHP İl Binası'ndan fotoğraf: CHP halktır, halkımızın evini koruyacağız, görevimizin başındayız

Seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polis tarafından abluka altına alınan CHP İstanbul İl Binası'ndan fotoğraf paylaştı ve "Görevimizin başındayız" dedi.

Güncel
  • 07.09.2025 21:04
  • Giriş: 07.09.2025 21:04
  • Güncelleme: 07.09.2025 21:08
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Çelik'ten ablukaya alınan CHP İl Binası'ndan fotoğraf: CHP halktır, halkımızın evini koruyacağız, görevimizin başındayız

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül Pazar akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis binaya giden sokakları ve yolları kapattı. Seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, abluka altına alınan CHP İstanbul İl Binası'ndan fotoğraf paylaştı ve "Görevimizin başındayız" dedi.

Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP halktır.

Halkımızın evini koruyacağız.

Görevimizin başındayız."

CHP İstanbul İl Binası polis ablukasında: Yurttaşların geçişine izin verilmiyor
BirGün'e Abone Ol