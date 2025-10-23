Özgür Çelik'ten Bayrampaşa tepkisi: Azınlık iktidarının yargıyı nasıl araçsallaştırdığını halkımız görüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Vekilliği seçiminin yenilenmesi kararına tepki gösterdi.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verid:

"Azınlık iktidarının sandık iradesini ısrarla tanımayan tavrını, yargıyı nasıl araçsallaştırdığını halkımız görüyor. Biz ülkemizi bu pervasızlıktan kurtarmaya kararlıyız."

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da belediye başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanmış, 17 Eylül 2025'te ise görevden uzaklaştırılmıştı.

Mutlu'nun yerine başkanvekilinin Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden belirlenmesi yönünde karar alınmıştı. 21 Eylül'de yapılan başkanvekilliği seçiminde ilk dört turda AKP ve CHP'li adaylar arasındaki eşitlik bozulamamıştı.

Dört turun sonunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın arasından başkanvekili seçimi için kura çekimi yapılmıştı.

Kura çekimi neticesinde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili olmaya hak kazandı. Kura çekiminin ardından AKP, süreci mahkemeye taşımıştı.

Bayrampaşa'da kura ile belirlenen başkanvekili seçimleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi öncesinde CHP'den üç meclis üyesi istifa etmişti.

37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP'nin 18'e düşmüş; AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19'a yükselmişti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, CHP'nin seçimlerin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazın geri çevrildiği belirtildi. Yeni seçimin 26 Ekim Pazar günü yapılacağı belirtildi.