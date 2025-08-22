Özgür Çelik'ten Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi açıklaması: "Sandıkta kaybettiklerini bu tür yöntemlerle geri alma çabası içerisine girdiler"

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanması ve görevden alınması sonrasında kendisine kimin vekalet edeceği Beyoğlu Belediye Meclisinde bugün yapılan seçimle belirlendi. Meclis üyeleri ve partililer Beyoğlu Belediyesi içinde toplandı. Meclis salonunun dışında bekleyen partililer sık sık slogan atarak adayları Sefer Karaahmetoğlu’nu desteklediler. Seçime gidilmeden önce, meclis salonunda bulunan güvenlik kamerasına itiraz eden AKP Meclis üyeleri oyların kullanılacağı alanda bulunan kamerayı ters yöne çevrilmesini istediler. Meclis 2.Başkan Vekili Işık Öğütçü oylamaya geçti. İsim isim çağrılan meclis üyeleri oylarını kullanmaya başladılar.

Mecliste yapılan ilk iki oylamada CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu ile AKP'nin adayı Süleyman Baba turda da Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16, AKP'nin adayı Süleyman Baba ise 14 oy alırken her iki aday da 17 olan salt çoğunluğa ulaşamadı. En çok oy alan adayın seçimi kazanacağı dördüncü turda CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oy alarak Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili seçildi. AKP'nin adayı Süleyman Baba ise 14 oy alarak seçimi kaybetti. Bunun sonucun da 31 Mart seçimlerinde halkın oylarıyla 30 yılın ardından CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nin yönetimi, belediye meclisindeki oylamayla yine CHP yönetiminde kalmış oldu. Seçim sonuçları belediye binası önünde toplanan kalabalık tarafından büyük sevinçle karşılandı.

"İNAN GÜNEY ÖZGÜR KALANA KADAR ONUN İZİNDEN DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, “Burada biz bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını her gün yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar sadece onun izinden devam etmeye çalışacağız. Burada İnan Güney’e bir kez daha özgürlük diyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan yardımcısı Gökan Zeybek, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. İlk açıklamayı Özgür Çelik şunları söyledi:

"SEFER KARAAHMETOĞLU 16 OYLA BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ"

“Beyoğlu'nda Türkiye'nin ilk belediyesi altıncı dairenin önündeyiz. Geçtiğimiz hafta bugün cuma günü 31 Mart 2024 seçimlerinde Beyoğlu'ndaki her iki kişiden birinin oyunu alarak belediye başkanı seçilen belediye başkanımız İnan Güney haksız ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınmıştı ve sonrasındaki adliye sürecinde tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Bugün burada bir başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Dört turlu bir başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Birinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 17 oy aldı Cumhur İttifakı'nın adayı 13 oy aldı. İkinci turda yine aynı şekilde 17’ye 13’lük bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Üçüncü turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 16 oy, Cumhur ittifakının adayı 14 oy aldı ve salt çoğunluk aranması gerektiği için dördüncü tur oylamaya geçildi. Dördüncü tur oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. 16 oy aldı Cumhur İttifakı'nın adayı 14 oy aldı ve dördüncü tur oylamanın Sefer Karaahmetoğlu 16 oyla Beyoğlu Belediye Başkan Vekili seçildi.

"BİR HAFTADIR MECLİS ÜYELERİMİZİ TELEFON YOLUYLA BASKI ALTINA ALDILAR"

Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İstanbul'da 11 belediye başkanımız şu anda Silivri zindanında. İki belediyemize kayyum atadılar. Haksız ve hukuksuz bir biçimde Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atadılar. Şişli Belediyesi'ne kayyum atadılar. Geriye kalan dokuz noktada başkan vekilliği seçimleri gerçekleşti. Gaziosmanpaşa halkının iradesine, meclis çoğunluğunu kullanarak haksız, hukuksuz bir biçimde çöktüler ve diğer alanlarda da bizim başkan vekilliği seçimini kazandığımız diğer alanların tamamına tam kadro olarak geldiler. Sandıkta kaybettiklerini 31 Mart'ta kaybettiklerini bu tür yöntemlerle geri alma çabası içerisine girdiler. Bugün Beyoğlu'nda yine buna tanıklık yaptık. İl Başkanı'ndan yöneticilerine kadar yine bugün tam kadro buraya geldiler. Ama ben tam bir haftadır her gün Beyoğlu Belediyesi'ndeyim. Meclis üyelerimizle beş ayrı toplantı gerçekleştirdik. Birebir sohbetlerimiz oldu ve bugün onlar bir haftadır baskı altına aldılar meclis üyelerimizi. Bir haftadır meclis üyelerimizi telefon yoluyla baskı altına aldılar. Aile bireylerini arayarak, baskı altına aldılar. Akrabalarını arayarak baskı altına aldılar. Ama Beyoğlu'nda 16 belediye meclis üyesi Beyoğlu'nun hakkı hukukuna sahip çıktı. Beyoğlu halkının iradesine sahip çıkan Beyoğlu halkının oyuna sahip çıkan Beyoğlu halkının namusuna, şerefine, onuruna, haysiyetine sahip çıkan 16 belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum.

"DEMOKRASİNİN TANIKLIK ETMEDĞİ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Burada bir başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Peki bunun sonucunda kim kazandı biliyor musunuz? Dört gün önce burada İnan Güney tutuklandığı için gözyaşlarıyla İnan Güney'in yanındayız diyen annesi kazandı. Bugün burada, Türkçe bilmediği için kendi diliyle inan Güney'e Allah'tan özgürlük dileyen teyze kazandı bugün burada. Bugün burada benim dört tane çocuğum var 20 yıl sonra ben ilk defa Beyoğlu'ndan dışarıya çıktım Kefken’de kampa gittim ve ilk defa insan olduğumu hissettim diyen anne kazandı bugün burada Bugün burada Beyoğlu'nda Allah ondan razı olsun İnan Başkan'dan arkadaşlarından bize çocuk kreşleri açtı diyen anneler kazandı bugün Beyoğlu'nda. Ve bugün burada 42 okula su sebili takıldığını defalarca söylemiştim öğrenci projesini söylemiştim bursları söylemiştim, öğrencilere desteği söylemiştim. Bugün burada 31 Mart'tan beri Beyoğlu Belediyesi'nin halkçı belediyecilik uygulamalarından faydalanan öğrenciler kazandı bugün burada. Ve son olarak şunu ifade etmek isterim. Zor bir dönemin içerisindeyiz. Demokrasinin tanıklık etmediği günlerden geçiyoruz. Bir yerde orayı kimin yöneteceğine yerel seçim. Vatandaş ve yurttaş karar verir. Ama yargı baskısıyla, yargı taciziyle, belediye başkanlarımızı gözaltına alıp tutukluyorlar. Yeniden, yeniden, yeniden başkan vekilliği seçimleri yapmak zorunda kalıyoruz. Şunu bilsinler zor bir dönem, ağır bir dönem ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse umutsuz olmasın. Günün sonunda kazanan demokrasi olacak, günün sonunda kazanan adalet olacak, günün sonunda kazanan özgürlük olacak. Tekrar Beyoğlu halkının hakkına sahip çıkan 16 meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum. Buradan Silivri zindanına, İnan Güney'e selam ve sevgilerimi iletiyorum

"TOPUKLAMAK YERİNE DİMDİK AYAKTA DURAN 16 BELEDİYE MECLİS ÜYEMİZİ OTOBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKARTACAĞIZ"

İl Başkanı Özgür Çelik’ten sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek şunları söyledi:

"Öncelikle bugün Beyoğlu Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini tam bir haftadır gecesini gündüzüne katarak buradan ayrılmayan İstanbul'un İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e yürekten teşekkür ediyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yüzde 49,5 oyla her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen belediye başkanımız İnan Güney'in birinci yılın sonundaki memnuniyet oranı Beyoğlu'nda yüzde 61 üzerine çıkmış. Bugün belediye meclis grubumuzla yaptığımız toplantıda İnan Güney Belediye Başkanımız neleri yapıyorsa aynısını yapmaya devam edeceğiz. Nelerden belediyeyi uzak tutuyorsa aynı duyguyla yönetme anlayışımızı ifade ettik. Sizlerin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel çarşamba günü Beyoğlu'na geliyor. Ellinci mitingimizi Beyoğlu'nda yapacağız ve bir hafta boyunca il başkanımızın ifade ettiği gibi her türlü baskıya, telefonla şantaja aileler üzerinden yakınları üzerinden tehditlere maruz kalan ama bugün burada topuklamak yerine dimdik ayakta duran 16 belediye meclis üyemizi otobüsün üzerine çıkartacağız.

"BU SAVAŞI BİZ KAZANACAĞIZ"

İnan Güney arkadaşımız Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevi dolayısıyla bugün tutuklu değil. Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki herhangi bir soruşturma dosyası ile ilgili tutuklu değil. Türk Ceza Yasası ve Türk hukuk sistemine göre bir belediye başkanı kendisinin yönettiği belediye dışındaki başka konularla ilgili Yargıtay süreçleri tamamlanmadan hiçbir biçim ile görevinden el çektirilemez. O nedenle şu yüreğimin altındaki cevahir açıkça diyor ki İnan Güney çok yakın zamanda dışarı çıkacak ve Beyoğlu'nda görevinin başına dönecektir. Belediye başkan vekilimiz meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve emekçilerimizle birlikte üzerimizdeki tarihi sorumluluk daha da artmıştır. Beyoğlu halkına ve Beyoğlu'na gelip buradan hizmet alan tüm İstanbullulara, tüm Türk vatandaşlarına ve dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistlere hizmet etmek için dört koldan çalışmaya devam edeceğiz ve göreceksiniz en sonunda bu savaşı biz kazanacağız arkadaşlar. En sonunda kazanacağız”