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Özgür Çelik'ten 'boykot' paylaşımı: Bizi görmeyeni biz de görmüyoruz!

CHP, İBB'ye yönelik operasyonların ardından taraflı davranan ve eylemleri yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı boykot başlattı. Boykot listesini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bizi görmeyeni biz de görmüyoruz!" dedi.

Güncel
  • 25.03.2025 10:57
  • Giriş: 25.03.2025 10:57
  • Güncelleme: 25.03.2025 11:11
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Çelik'ten 'boykot' paylaşımı: Bizi görmeyeni biz de görmüyoruz!
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin taraflı davranan ve eylemleri yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı başlattığı boykota ilişkin bir mesaj paylaştı.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, boykot listesindeki markaların olduğu bir görseli paylaşarak, "Bizi görmeyeni biz de görmüyoruz!" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam (24 Mart) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüketimden gelen gücü kullanarak boykota başladıklarını söyledi.

Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingi yayınlamayanların, boykotun hedefinde olacağını söyleyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şöyle:

• Espressolab
• D&R
• İdefix
• Ülker
• Kilim Mobilya
• İhlas ev aletleri
• Milli Piyango
• Misli.com
• iddaa.com
• ETS
• Milangaz
• Likidgaz
• Türk Petrol
• Demirören AVM

Özel boykot listesi açıkladı
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