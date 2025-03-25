Özgür Çelik'ten 'boykot' paylaşımı: Bizi görmeyeni biz de görmüyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin taraflı davranan ve eylemleri yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı başlattığı boykota ilişkin bir mesaj paylaştı.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, boykot listesindeki markaların olduğu bir görseli paylaşarak, "Bizi görmeyeni biz de görmüyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bizi görmeyeni biz de görmüyoruz!



⛔ BOYKOT! pic.twitter.com/K4q59zBDTT — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 25, 2025

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam (24 Mart) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüketimden gelen gücü kullanarak boykota başladıklarını söyledi.

Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingi yayınlamayanların, boykotun hedefinde olacağını söyleyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şöyle:

• Espressolab

• D&R

• İdefix

• Ülker

• Kilim Mobilya

• İhlas ev aletleri

• Milli Piyango

• Misli.com

• iddaa.com

• ETS

• Milangaz

• Likidgaz

• Türk Petrol

• Demirören AVM