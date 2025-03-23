Özgür Çelik'ten çağrı: Oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına; "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuklama kararına tepkiler devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye çağrı yaptı.

Halk TV'ye konuşan Özgür Çelik, oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti. Çelik, şunları söyledi:

"Birinci çağrımız şudur; İstanbul'da oyunu kullanan herkesi Saraçha'ye davet ediyoruz. Oyunu kuran herkesi İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayına sahip çıkmak için davet ediyoruz."