Özgür Çelik'ten CHP'nin kuruluş yıl dönümü çağrısı: Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102'nci yıl dönümü nedeniyle 9 Eylül Salı günü Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sabah Anıtkabir'e gerçekleştireceği ziyaretin ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene katılacak.

Saat 14.00'te gerçekleştirilecek törenle ilgili çağrı yapan seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır" dedi.

Özgür Çelik'in açıklaması şöyle:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” diyerek bizlere miras bıraktığı, 102 yıllık çınarımız, baba ocağımız partimizin kuruluşunu Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımı ile kutlayacağız.

Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır.

Çok Yaşa CHP!

📍Taksim Cumhuriyet Anıtı

🗓️9 Eylül Salı | 14.00"