Özgür Çelik'ten 'diploma davası' açıklaması: Hukuk skandalıyla karşı karşıya kaldık

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma ceza davasının duruşmasını takip etmek üzere bugün Silivri'deyiz" dedi.

"Gelir gelmez yine bir hukuk skandalıyla karşı karşıya kaldık" diyen Çelik, "Bugün duruşma salonuna girdiğimizde, duruşma salonunun içerisinde diploma ceza davasının hakiminin değiştirildiğini gördük. Daha önce diploma ceza davasını gören hakim başka bir ile, Kahramanmaraş'a sürülmüş, yerine yeni bir hakim ataması yapılmış. Peki sadece bugünkü duruşmada mı gördük? Hayır... Son 1 yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ceza davalarında verilen kararlar hoşa gitmediğinde ya da verilen kararlarla ilgili Ekrem İmamoğlu lehine karar verme ihtimali olan hakimler sürgünlere gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Mesela Beylikdüzü Davası vardı, uzun yıllardır devam eden bir Beylikdüzü Davası, sürekli demoklesin kılıcını Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin tepesinde sallandırmak için uzattıkça uzattıkları Beylikdüzü Davası'nda bir hakim, savcıya 'artık mütaalanızı verin' dediği için Diyarbakır'a sürüldü mesela. Daha sonra aynı Beylikdüzü Davası'nda Ekrem İmamoğlu'na beraat kararı veren hakim, bu sefer Kahramanmaraş'a sürüldü.

Ahmak Davası'nda Ekrem İmamoğlu'nun lehinde karar verileceği hissedildi herhalde, hakim Samsun'a sürüldü. Bugün Diploma Davası'nda hakim, Kahramanmaraş'a sürüldü, yerine yeni bir hakim oturtuldu. Herkesin beklediği İBB Davası'nda 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştü. Davanın mahkemesi belli olduktan sonra heyet değiştirildi. Heyetteki hakimler değiştirildi. Kişiye göre hakim heyetleri mi oluşturuluyor?"