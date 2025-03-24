Özgür Çelik'ten gözaltına alınan yurttaşlara ilişkin açıklama: Şiddete ve kötü muameleye maruz kalanlar var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'deki eylemlerde gözaltına alınan yurttaşlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Çelik, Cuma günü 99, Cumartesi 144 ve Pazar günü 69 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Paylaştığı verilerin kendilerinin tespit ettiklerini belirten Çelik, yakınlarına ulaşamayanların kendilerine ulaşmaları yönünde çağrı yaptı.

Cuma günü gözaltına alınan yurttaşların büyük bölümünün serbest bırakıldığını, bir kişinin ise ev hapsi aldığını söyleyen CHP İl Başkanı, Cumartesi ve Pazar günü alınanların ifade işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Gözaltına alınanlara yönelik hem gözaltı işlemi sırasında hem de emniyette şiddet ve kötü muamele yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığını açıklayan Özgür Çelik, olayların araştırılması için milletvekillerinden oluşturulan bir heyet oluşturacaklarını söyledi.

Editörün notu: Özgür Çelik'ten sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19-23 Mart tarihleri arasında toplam bin 133 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

#CANLI CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK AÇIKLAMA YAPIYOR https://t.co/X79ts0TX7p — BirGün TV (@BirGun_TV) March 24, 2025

"BİR KİŞİYE EV HAPSİ"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Avukatlarımız, hukuk komisyonlarımız üç gündür buradalar. Süreci takip ediyoruz. Gözaltına alınırken insanlara, şiddet ve kötü muamele yapıldığına dair birtakım bilgiler var. Ters kelepçeyle insanların gözaltına alındığına dair bilgiler de görüntüler de var. Cuma günü 99 kişi gözaltına alındı. Bu 99 kişinin ifade süreçleri tamamlandı. Adliye sevklerinin ardından önemli bir bölümü serbest bırakıldı. Bir kişiye ev hapsi yapıldı. Cumartesi günü 144 kişi gözaltına alındı. Bu 144 kişinin ifadeleri yeni başladı. Avukat arkadaşlarımız ifade işlemlerini de takip ediyor. Cumartesi günü gözaltına alınanların bir bölümü Vatan Emniyet’te bir bölümü de Esenler Emniyeti’nde tutuluyor. Pazar günü ve bu sabaha karşı 69 kişi gözaltına alındı. Onlar da Gayrettepe’deki emniyet müdürlüğünde tutuluyor. Ancak tekrar belirtmek durumundayım, bunlar bizim tespit edebildiğimiz sayılar.

"ŞİDDETE VE KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEYENLER VAR"