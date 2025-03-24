Özgür Çelik'ten gözaltına alınan yurttaşlara ilişkin açıklama: Şiddete ve kötü muameleye maruz kalanlar var
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hem gözaltı işlemi sırasında hem de emniyette şiddet ve kötü muamele yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi. Çelik şiddet ve kötü muameleye ilişkin milletvekillerinden oluşan bir heyet kurulacağını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı ayrıca yakınlarına ulaşamayanların CHP'nin avukatlarına başvurabileceğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'deki eylemlerde gözaltına alınan yurttaşlara ilişkin son bilgileri paylaştı.
Çelik, Cuma günü 99, Cumartesi 144 ve Pazar günü 69 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.
Paylaştığı verilerin kendilerinin tespit ettiklerini belirten Çelik, yakınlarına ulaşamayanların kendilerine ulaşmaları yönünde çağrı yaptı.
Cuma günü gözaltına alınan yurttaşların büyük bölümünün serbest bırakıldığını, bir kişinin ise ev hapsi aldığını söyleyen CHP İl Başkanı, Cumartesi ve Pazar günü alınanların ifade işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.
Gözaltına alınanlara yönelik hem gözaltı işlemi sırasında hem de emniyette şiddet ve kötü muamele yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığını açıklayan Özgür Çelik, olayların araştırılması için milletvekillerinden oluşturulan bir heyet oluşturacaklarını söyledi.
#CANLI CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK AÇIKLAMA YAPIYOR https://t.co/X79ts0TX7p— BirGün TV (@BirGun_TV) March 24, 2025
"BİR KİŞİYE EV HAPSİ"
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Avukatlarımız, hukuk komisyonlarımız üç gündür buradalar. Süreci takip ediyoruz. Gözaltına alınırken insanlara, şiddet ve kötü muamele yapıldığına dair birtakım bilgiler var. Ters kelepçeyle insanların gözaltına alındığına dair bilgiler de görüntüler de var. Cuma günü 99 kişi gözaltına alındı. Bu 99 kişinin ifade süreçleri tamamlandı. Adliye sevklerinin ardından önemli bir bölümü serbest bırakıldı. Bir kişiye ev hapsi yapıldı. Cumartesi günü 144 kişi gözaltına alındı. Bu 144 kişinin ifadeleri yeni başladı. Avukat arkadaşlarımız ifade işlemlerini de takip ediyor. Cumartesi günü gözaltına alınanların bir bölümü Vatan Emniyet’te bir bölümü de Esenler Emniyeti’nde tutuluyor. Pazar günü ve bu sabaha karşı 69 kişi gözaltına alındı. Onlar da Gayrettepe’deki emniyet müdürlüğünde tutuluyor. Ancak tekrar belirtmek durumundayım, bunlar bizim tespit edebildiğimiz sayılar.
"ŞİDDETE VE KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEYENLER VAR"
Yakınma ulaşamıyorum diyen aileler varsa, avukatlarımızla irtibata geçebilirler. Ailelerle de sürekli temas halindeyiz. Gözaltına alınırken kötü muamele yapıldığına dair bilgimiz var. Avukatlara bazı arkadaşlarımızın verdiği bilgi var.
Bu aşamadan itibaren dikkatle tüm ifade süreçlerini takip edeceğiz.
Avukatlarımıza içerideki bazı arkadaşlarımızın verdiği bilgiler var. Birincisi şu, içeride de şiddete ve kötü muameleye maruz kaldığını söyleyenler var. İkincisi telefonlar alınırken, usulsüz işlemler yapıldığına dair bilgiler var. Bununla ilgili bir milletvekili heyeti oluşturuyoruz. Bu heyeti emniyet müdürlüklerine gönderiyorum. Milletvekillerimiz burada durumu titizlikle inceleyecek. Edinilen gözlemler kamuoyu ile paylaşılacak."