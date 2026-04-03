Özgür Çelik'ten İBB Davası açıklaması: "Sevincimiz buruk, umudumuz diri"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Davası’nda 18 kişi hakkında tahliye kararı vermesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. “Sevincimiz buruk, umudumuz diri" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımız özgür olana kadar adalet ve hürriyet mücadelemize tüm kararlılığımızla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HER BİR YOL ARKADAŞIMIZI ZİNDANLARDAN KURTARACAĞIZ"

Açıklamada, tahliye kararının sevindirici ancak eksik olduğunu belirten Çelik, yargılama sürecindeki tutukluluk sürelerine dikkat çekti. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Bir gün bile tutuklu kalmaması gereken insanların çok azı özgürlüğüne kavuşacak. Tutuklu yargılama tedbirini cezalandırmaya dönüştüren alışkanlık yine hukuku ayaklar altına aldı.

Bir yıldır haksız yere tutuklu bulunan 18 yol arkadaşımız hakkında tahliye kararı verildi. Birazdan ailelerine ve sevenlerine kavuşacaklar.

Bizler de onları Silivri'de, dayanışma merkezimizde karşılayacak, kucaklaşacağız.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımız özgür olana kadar adalet ve hürriyet mücadelemize tüm kararlılığımızla devam edeceğiz.

Her bir yol arkadaşımızı zindanlardan kurtaracağız, hep birlikte ülkemizi adaletsizliğin pençesinden kurtaracağız.

Adalet er ya da geç yerini bulacak, güzel Türkiye'miz kazanacak."