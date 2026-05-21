Özgür Çelik'ten ilk açıklama: "Sarıyer'deki il binamızda, görevimizin başındayız"

CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı. "Türkiye bu zorbalığa boyun eğmeyecek" diyen Çelik "Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız" dedi.

  • 21.05.2026 18:53
  • Güncelleme: 21.05.2026 19:04
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Karar sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ilk açıklamasını yaptı.

Mutlak butlan kararına boyun eğmeyeceklerini ifade eden Çelik "Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"19 Mart’ta başlayan darbe mekaniğinin yeni bir evresiyle karşı karşıyayız,

Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Milletimiz buna geçit vermeyecek.

Türkiye bu zorbalığa boyun eğmeyecek.

Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız."

KAYYUM GÜRSEL TEKİN'İN DE GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’na iade etti.

Kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum olarak görev yapan Gürsel Tekin’in görevi sona ererken, il başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı.

